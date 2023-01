Speciale difesa: Ucraina, in nuovo pacchetto di aiuti Usa anche mezzi corazzati Stryker e Bradley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si stanno preparando ad approvare un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore complessivo di 2,5 miliardi di dollari, che potrebbe includere anche 100 mezzi corazzati Stryker. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare al termine della riunione del gruppo di contatto per la difesa ucraina alla base militare di Ramstein, in Germania. Il nuovo pacchetto di aiuti, secondo le fonti, dovrebbe includere anche mezzi corazzati Bradley, munizioni per i sistemi missilistici Himars, proiettili di artiglieria e nuovi sistemi per la difesa aerea. Il sottosegretario alla Difesa Usa, Colin Kahl, ha affermato mercoledì che l’Ucraina ha bisogno di una maggiore capacità in termini di fanteria corazzata, per sfondare le difese russe. “Le Forze armate russe stanno scavando trincee e piazzando mine”, ha aggiunto. Di ritorno da una visita in Ucraina, Kahl ha anche affermato che gli Usa sono decisi a fornire all'Ucraina nuove capacità militari in grado di spezzare lo stallo nei combattimenti con la Russia, ma non sono pronti ad accogliere la richiesta dell'Ucraina di ricevere carri armati M1 Abrams. "Penso che non siamo ancora a quel punto", ha dichiarato, aggiungendo che il carro armato Abrams è un sistema molto complicato e costoso. “Richiede un addestramento difficile, e ha un motore a turbina", ha spiegato. (Was)