Speciale difesa: Ucraina, Michel, avete bisogno di carri armati

- L'Ucraina ha bisogno di carri armati. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di un intervento alla Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino. "Siamo determinati ad aiutarvi a vincere sul campo di battaglia. Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno decisivi", ha detto. "Avete bisogno di qualcosa in più: più sistemi di difesa aerea, più missili a lungo raggio e munizioni e, soprattutto, avete bisogno di carri armati. Proprio adesso", ha aggiunto. Un sostegno che l'Unione europea sostiene anche a livello internazionale, ha assicurato il presidente del Consiglio europeo. "Stiamo facendo di tutto per isolare la Russia. L'Ue ha adottato nove pacchetti di sanzioni e stiamo lavorando duramente per raccogliere il più ampio sostegno internazionale per il vostro Paese. In Africa, in Asia, in Cina e in America Latina, in ogni incontro con i leader stranieri, il sostegno al vostro Paese è la prima questione che solleviamo", ha concluso Michel. (Beb)