Speciale difesa: Germania, l'industria della difesa si prepara alla fornitura di carri armati all'Ucraina

20 luglio 2021

- L'industria della difesa tedesca si prepara alla fornitura di carri armati all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da circoli del settore. In particolare, potrebbero essere ammodernati e consegnati all'ex repubblica sovietica sia i Leopard 1 e 2, prodotti dal gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), sia i Challenger 1 dello Stabilimento per i veicoli e l'ingegneria militare del Regno Unito (Mvee). Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall acquisterebbe diversi esemplari dei corazzati di produzione britannica dall'Oman per ammodernarli. I mezzi potrebbero poi essere consegnati all'Ucraina entro la fine dell'anno. Intanto, il Paese aggredito dalla Russia sta già ricevendo dal Regno Unito i Challenger 2. Finora, il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è espresso contro la fornitura di carri armati all'Ucraina, poiché “teme un'escalation” del conflitto mosso dalla Russia. Mosca potrebbe, infatti, classificare la Germania come belligerante. Per Scholz, i corazzati tedeschi potrebbero essere consegnati all'Ucraina se gli Stati Uniti vi inviassero i propri carri armati M1 Abrams. Tuttavia, il Pentagono ha respinto tale possibilità, sulla base della “complessità” di questi mezzi. Intanto, monta la pressione su Scholz con la Polonia e altri Stati membri dell'Ue che intendono fornire i proprie Leopard all'Ucraina. A tal fine, è necessaria l'autorizzazione del governo tedesco. Per il primo ministro polacco Mateusz Moraviecki, questo consenso è “di secondaria importanza” e, qualora non arrivasse “rapidamente”, la Polonia “farà la cosa giusta da sola”, inviando i Leopard all'Ucraina. (Geb)