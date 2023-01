Speciale difesa: segretario Usa, Germania alleato chiave e partner cruciale nel sostegno all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha sempre rappresentato un alleato chiave per gli Stati Uniti e uno strenuo difensore dei nostri valori condivisi, nonostante il periodo di grande incertezza che stiamo attraversando sul piano della sicurezza europea e globale. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, che ha incontrato a Berlino l’omologo tedesco, Boris Pistorius. “I nostri Paesi continueranno ad aiutare l’Ucraina a difendere il proprio territorio contro l’invasione russa, e voglio ringraziare personalmente il governo di Berlino per aver contribuito alla difesa del Paese: il vostro contributo in termini di assistenza di sicurezza e addestramento dei militari ucraini è stato fondamentale”, ha detto. (Was)