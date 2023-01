Speciale difesa: Israele-Usa, ministro Difesa israeliano riceve consigliere sicurezza nazionale Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa dello Stato di Israele, Yoav Galant, ha incontrato il Consigliere per la sicurezza Nazionale dell'amministrazione statunitense, Jake Sullivan. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa israeliano. Durante l’incontro Galant e Sullivan hanno discusso la minaccia regionale e globale rappresentata dalle attività dell'Iran, con particolare attenzione alla minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano e l’importanza di preparare una risposta adeguata a tale minaccia. Nella nota diramata dal ministero della Difesa, si legge che il Galant e Sullivan hanno discusso dell'importanza degli Accordi di Abramo con i Paesi arabi come opportunità per stabilizzare la Regione attraverso la sicurezza, la cooperazione politica e tecnologica, oltre a promuovere il dialogo con altri partner nella Regione. All'incontro hanno partecipato anche il generale, Tal Kelman, l'ufficiale militare incaricato degli affari iraniani; Eyal Zamir, direttore generale entrante del ministero; Dror Shalom, responsabile dell'Ufficio politico-militare del ministero. (Res)