Milano: Comune Cinisello Balsamo istituisce comitato per promozione di attività di contrasto dei fenomeni di tipo mafioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- L'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo istituisce un Comitato per la promozione di attività di contrasto dei fenomeni di tipo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio cinisellese, con lo scopo di vigilare sulla difesa della legalità e di promuoverne una cultura diffusa. I componenti sono stati individuati tra i cittadini che abbiano ricoperto ruoli come magistrati, docenti universitari, dirigenti scolastici, dirigenti pubblici, ufficiali delle forze dell'ordine, avvocati, giornalisti. In considerazione dei titoli, dell'esperienza maturata nello specifico settore e della conoscenza del territorio che ospita Cinisello Balsamo, sono stati nominati con Decreto del Sindaco 5 componenti. Francesco Ardito, è stato Comandante della Polizia Locale di Cinisello Balsamo; Fabrizia Berneschi, avvocato e in passato Difensore Civico a Cinisello Balsamo e presso la Provincia di Milano; Giuseppe La Mattina, avvocato che ha svolto i rilevanti incarichi di Presidente della Corte di Assise di Monza, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Lodi, Presidente del Tribunale di Savona e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Paganelli di Cinisello Balsamo; Francesco Malaspina, docente con un ruolo come dirigente scolastico a Cinisello Balsamo; Patrizia Pancanti, avvocato cassazionista e vice presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Milano. (segue) (Com)