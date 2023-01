© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus è andato a sbattere contro un albero nella città di Kamensk-Shachtinskij, nella regione di Rostov. Come ha reso noto il dipartimento regionale del ministero degli Interni russo, l'incidente ha causato 12 feriti, sei dei quali sono minorenni, che sono stati ricoverati in ospedale. Il ministero ha precisato che le indagini sono in corso per stabilire i dettagli dell'accaduto. (Rum)