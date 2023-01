Bulgaria: deputata socialista Ninova, inevitabili le elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni anticipate in Bulgaria sono inevitabili. Lo ha detto la deputata del Partito socialista bulgaro (Bsp), Kornelia Ninova, in seguito all'insuccesso dell'incontro tra i gruppi parlamentari, tenutosi oggi per volontà dello stesso Partito socialista. L'ufficio esecutivo del Bsp valuterà ora eventuali colloqui bilaterali con i partiti. Nel pomeriggio sarà inoltre deciso se e quando il mandato di formazione dell'esecutivo dovrà essere restituito, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa "Bta". (Seb)