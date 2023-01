India: molestie sessuali, campionessa di lotta Vinesh Phogat accusa presidente Federazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione di lotta sportiva dell’India (Wfi) e il suo presidente, Brij Bhushan Sharan Singh, sono al centro di contestazioni, in seguito ad accuse di molestie sessuali e di altri abusi lanciate dalla lottatrice più famosa del Paese, Vinesh Phogat. La vicenda ha anche un risvolto politico, essendo Singh un deputato del Partito del popolo indiano (Bjp) alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale (il Bjp è il partito di maggioranza e di governo, cui appartiene il primo ministro Narendra Modi). Un sit-in di protesta si è svolto ieri e l’altro ieri a Nuova Delhi, al quale hanno partecipato circa 30 lottatrici, con Phogat in prima fila. La campionessa, vincitrice di tre medaglie di bronzo ai mondiali di lotta libera, di un oro ai Giochi asiatici e di tre ori ai Giochi del Commonwealth, ha dichiarato di conoscere una decina di donne che sono state molestate sessualmente dal presidente della Federazione e da alcuni allenatori; ha detto anche di essere stata minacciata di morte. In giornata si attende una conferenza stampa di Singh, che ha sempre respinto le accuse come infondate. (segue) (Inn)