Qatargate: Comazzi (FI), presenterò interrogazione in Consiglio comunale su Monica Bellini

- "È assolutamente ridicolo che il Comune di Milano si sia affidato per anni alla consulenza di Monica Bellini, indagata nello scandalo Qatargate, senza mai porsi alcuna domanda in merito la trasparenza delle sue nomine. Presenterò appena possibile un'interrogazione in Consiglio comunale per fare luce sui fatti". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e membro del Consiglio comunale di Milano, Gianluca Comazzi, in merito alle indagini in corso riguardanti la commercialista della famiglia Panzeri. "Ancora una volta il Pd si conferma il partito della dissonanza, predicano bene e razzolano malissimo" conclude l'azzurro. (Com)