Imprese: Urso, necessaria rivoluzione culturale per valorizzare lavoro creativo e manuale

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Per quanto riguarda il rapporto fra imprese e il mondo della scuola "abbiamo già insediato un tavolo interministeriale che coinvolge il ministero della Cultura, quello dell'Università ma anche quello dell'Agricoltura per definire quale può essere la rivoluzione culturale che dobbiamo portare all'interno del sistema scolastico italiano". Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che questa mattina ha partecipato ad una tavola rotonda durante la cerimonia di apertura della fiera Vicenza Oro. La "rivoluzione culturale è da fare in tutti i settori del Made in Italy per fare in modo di valorizzare il lavoro creativo, manuale e dobbiamo farlo anche nel sistema scolastico italiano ad esempio trasformando gli istituti tecnici professionali in licei del Made in Italy in cui ci sia veramente cultura della manualità, della creatività legate alle nuove professioni che servono al nostro paese". Inoltre, ha poi annunciato il ministro del governo Meloni "con l'Associazione delle Imprese, Confindustria e le altre associazioni, stiamo facendo un censimento per capire quali siano i bisogni delle imprese e le professioni di cui hanno bisogno. Questo riguarda tutti i settori produttivi". In questi anni "non c'è stato non c'è stata connessione tra il fabbisogno della società e dell'impresa italiana e quello che faceva la scuola e l'università. Dobbiamo mettere insieme questi mondi con logica di strategia" ha poi concluso Urso. (Rev)