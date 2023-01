Balneari: Gasparri (FI) due emendamenti per tutelare imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'attività di sostegno del gruppo di Forza Italia nei confronti delle imprese balneari che rappresentano un tessuto importante per il turismo e l'economia del nostro Paese e che, purtroppo, hanno subito danni anche a causa delle ultime calamità climatiche. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “Dobbiamo trovare una soluzione rapida, e nei modi dovuti, per tutelare le aziende del settore. Per questo – ha proseguito – abbiamo presentato due emendamenti al Dl Milleproroghe, a firma Ronzulli, Gasparri, che prorogano le scadenze previste nel decreto concorrenza dell'allora governo Draghi, di uno o due anni, tempo entro il quale, secondo noi, vanno trovate soluzioni definitive una volta per tutte”. “Gli emendamenti sono stati condivisi anche dalla Lega con i senatori Marti e Centinaio. Una trasversalità reciproca la nostra, visto che anche io ho firmato l'emendamento presentato da Marti, Centinaio e altri senatori leghisti. Sul tema ho avuto modo di confrontarmi anche con il senatore Malan capogruppo Fd’I in Senato", ha concluso. (Rin)