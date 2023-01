San Siro: Cattaneo, non ignorare l'allarme di Sgarbi sul rischio ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema che pone Vittorio Sgarbi non si può ignorare. Qualunque opera di dimensioni consistenti, e uno stadio nuovo lo è, deve essere valutata dal punto di vista ambientale". Lo ha detto l'assessore all'ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, parlando con i giornalisti a margine della presentazione della lista a sostegno di Attilio Fontana, oggi al Palazzo delle Stelline di Milano, commentando l'allarme ambientale lanciato dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi sull'abbattimento dello stadio di San Siro". "Le procedure ci sono - ha spiegato - c'è la verifica di assoggettabilità e poi la valutazione di impatto ambientale, però certamente un nuovo stadio in un'area fortemente urbanizzata come quella di San siro ha degli aspetti ambientali che vanno valutati con grande attenzione". "Ciò non vuol dire che è impossibile realizzare una nuova opera anche in un'area di quel tipo, però certamente lui fa bene a ricordare che è un aspetto che non si può ignorare", ha concluso. (Rem)