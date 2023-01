Regioni: Fedriga, fare squadra per attrarre investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per attrarre investimenti esteri occorre la collaborazione di tutti i livelli istituzionali. Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, spiega così le ragioni alla base dell’organizzazione di "Selecting Italy", la due giorni di confronto tra le Regioni, in programma a Trieste dal 24 al 25 gennaio, per discutere di come attrarre investimenti esteri e creare maggiore opportunità di sviluppo nei territori. “Nell’attrarre investimenti esteri - dice Fedriga - è fondamentale che il sistema Paese funzioni. È quindi necessaria una sempre più stretta collaborazione tra tutti i livelli istituzionali e il mondo delle imprese estere, mettendo anche in rete i canali che facilitino i passaggi burocratici e l’accesso a servizi e informazioni. Abbiamo il dovere di accogliere nel migliore dei modi chi vuole investire in Italia. Il fare squadra, a tutti i livelli, può riportare il nostro Paese nella giusta collocazione internazionale, che ci spetta per qualità e primato della nostra manifattura”. All’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni parteciperanno, tra gli altri, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, e Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy. (Frt)