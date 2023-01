Speciale difesa: Ucraina, Pentagono conferma nuovo pacchetto di aiuti militari da 2,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore complessivo di 2,5 miliardi di dollari, confermando le indiscrezioni di stampa uscite la mattina di giovedì 19 gennaio. In una nota, il dipartimento della Difesa Usa ha precisato che gli aiuti includono nuove munizioni per i sistemi terra-aria Nasams; otto nuovi sistemi Avenger per la difesa aerea; 59 mezzi corazzati Bradley; 90 veicoli da combattimento Stryker; 53 mezzi corazzati Mrap resistenti alle mine terrestri; 350 veicoli corazzati ad alta mobilità; e nuove forniture di missili e proiettili di artiglieria per i sistemi Himars. Il nuovo pacchetto porta a 24,7 miliardi di dollari il valore totale dell’assistenza militare approvata dall’amministrazione Biden per l’Ucraina dal suo insediamento. (Was)