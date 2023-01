Speciale difesa: Usa-Germania, Ucraina e Indo-Pacifico al centro del colloquio tra ministri della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha incontrato a Berlino l’omologo tedesco, Boris Pistorius. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sulla guerra in Ucraina, in vista dell’ottava riunione del gruppo di contatto per la difesa del Paese, alla base militare di Ramstein, in Germania. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di garantire la stabilità della regione indopacifica e ai preparativi per il prossimo vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania. (Was)