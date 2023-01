Speciale difesa: presidente Al Sisi promuove tre comandanti delle Forze armate al grado di tenente generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha promosso tre alti ufficiali dell'esercito al grado più alto delle Forze armate egiziane quello di tenente generale (equivalente al generale di corpo d’armata). Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana, ambasciatore Bassam Radi. I tre comandanti sono il generale, Ahmed Fathi Khalifa, capo dell'Autorità per le operazioni delle Forze armate, il generale Ahmed el Shazli, capo dell'Autorità per gli affari finanziari e il generale Ashraf Salem Zaher, direttore dell'Accademia militare egiziana. La promozione è avvenuta in occasione della visita di Al Sisi all'Accademia militare del Cairo. Durante la visita, Al Sisi è stato accompagnato dal ministro della Difesa e della Produzione militare, Mohamed Zaki, dal capo di Stato maggiore della Difesa, Osama Askar. (Res)