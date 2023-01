Speciale difesa: Israele, media, tre aerei da trasporto Usa alla base di Nevatim per trasferire munizioni in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre aerei da trasporto dell'Aeronautica militare degli Stati Uniti sono atterrati alla base di Nevatim, nello Stato di Israele, e dopo diverse ore sono decollati alla volta della base di Al Udeid nell’emirato del Qatar, in quello che secondo fonti citate dall’emittente israeliana “Kan” sarebbe un nuovo trasferimento di munizioni verso l’Ucraina. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, tra cui il “New York Times, e da fonti israeliane, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta facendo ricorso alle scorte di proiettili di artiglieria stoccate in Israele per sostenere le Forze armate dell’Ucraina nella guerra contro la Russia. Finora sarebbero stati trasferiti in Ucraina almeno 150.000 proiettili di artiglieria dai depositi di munizioni situati in territorio israeliano tramite la base di Nevatim. Come sottolineato sia dal “The New York Times” che da “Kan”, gli Stati Uniti stanno prelevando le munizioni da scorte mantenute in Israele per un possibile utilizzo in caso di conflitto regionale. Anche le Forze armate israeliane posso attingere alle scorte degli Stati Uniti custodite nello Stato ebraico. (Res)