Speciale difesa: Turchia-Stati Uniti, delegazioni ministeri Difesa tengono a Washington secondo ciclo consultazioni su F-35

- Le delegazioni del ministero della Difesa della Turchia e del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno effettuato il loro secondo ciclo di consultazioni a Washington in merito al fascicolo relativo al ritorno di Ankara in seno al programma Joint Strike Fighter (Jsf) per la produzione del caccia F-35. Lo riferisce il ministero della Difesa turco in una nota. Le consultazioni giungono mentre è in corso la visita negli Stati Uniti del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "Le delegazioni hanno concordato la prosecuzione delle consultazioni. Il prossimo incontro dovrebbe svolgersi ad Ankara nella primavera del 2023", ha affermato il ministero della Difesa turco. Le delegazioni hanno tenuto il primo round di colloqui ad Ankara nel 2021. Nel 2019, gli Stati Uniti hanno sospeso la Turchia dal programma per la realizzazione caccia F-35 dopo essersi opposti all'acquisto del sistema di difesa missilistica russo S-400. (Res)