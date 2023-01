Speciale difesa: Usa, nave russa al largo delle isole Hawaii, Pentagono non ha riscontrato movimenti sospetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono sta seguendo con attenzione la vicenda della nave russa che la Guardia costiera Usa sta monitorando al largo delle coste delle Hawaii, che le autorità statunitensi ritengono stia raccogliendo informazioni di intelligence. Lo ha detto la vice portavoce del dipartimento della Difesa, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. “Riteniamo che la nave stia raccogliendo informazioni di intelligence, ma si trova in acque internazionali: per ora non abbiamo riscontrato alcun comportamento scorretto o rischioso, e ci aspettiamo che la Russia continui ad operare nel rispetto delle norme internazionali”, ha detto. In una nota, la Guardia costiera ha fatto sapere che sta monitorando i movimenti della nave, aggiornando costantemente il dipartimento della Difesa. (Was)