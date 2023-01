Speciale difesa: Mali riceve nuovi aerei da guerra ed elicotteri dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Mali ha ricevuto nuovi aerei da guerra ed elicotteri dalla Russia. È quanto rende noto l'esercito maliano in un comunicato, secondo cui si tratta di otto aerei e di due elicotteri che sono stati consegnati durante una cerimonia avvenuta a Bamako alla presenza dell'ambasciatore russo Igor Gromyko e del capo della giunta del Mali, il colonnello Assimi Goita. La spedizione, afferma l'esercito, include in particolare aerei d'attacco Sukhoi Su-25 progettati per supportare le truppe di terra e Albatros L-39 di progettazione ceca. Gli L-39, sebbene inizialmente progettati per scopi di addestramento, sono stati utilizzati anche come aerei d'attacco. Bamako ha ricevuto anche i Mi-8, un elicottero da trasporto russo di progettazione sovietica che, oltre a trasportare truppe ed equipaggiamento, può essere equipaggiato con armi per difendere le truppe di terra. Il comandante dell'aeronautica del Mali, il generale Alou Boi Diarra, ha salutato le ultime consegne come l'ultima tappa della modernizzazione "senza precedenti" delle forze maliane. Si tratta dell'ultima di una serie di consegne russe simili di equipaggiamento militare, che seguono altre avvenute a marzo e ad agosto 2022. Il Mali sta combattendo un'insurrezione jihadista e una crisi politica e umanitaria dal 2012 e negli ultimi tre anni è stato teatro di un duplice colpo di Stato militare che ha condotto il paese nell'orbita russa. (Res)