Speciale difesa: Cdm, promozioni per ammiragli Cazzaniga e Gueglio, conferito grado a Covino

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, la promozione al grado di generale di squadra aerea del generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica in servizio permanente Achille Cazzaniga. E' quanto si legge nel comunicato pubblicato da Palazzo Chigi al termine del Cdm. Inoltre, è stata deliberata la promozione al grado di ammiraglio di squadra dell’ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare in servizio permanente Andrea Gueglio e il conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo all’ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente Pietro Covino. (Rin)