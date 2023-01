I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Africa: segretaria al Tesoro Yellen attesa oggi in Senegal, prima tappa del tour africano - La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen è attesa oggi in Senegal, Paese che visiterà come prima tappa africana di un tour che la porterà fino al 28 gennaio anche in Zambia e Sudafrica. Durante la sua visita, ha riferito il dipartimento del Tesoro Usa in una nota, Yellen incontrerà il capo dello Stato senegalese nonché presidente di turno dell’Unione africana, Macky Sall, e avrà colloqui anche con il ministro delle Finanze e del bilancio Amadou Ba e con il ministro dell'Economia e della pianificazione internazionale Oulimata Sarr. Nella mattinata di oggi, precisa ancora Washington, la segretaria Yellen farà "importanti osservazioni" sulle relazioni economiche Usa-Africa durante una visita alla Delegazione generale per l'imprenditorialità rapida per le donne e i giovani, incubatore di imprese e spazio co-working a Dakar per fornire credito e assistenza tecnica settoriale a giovani e donne imprenditrici in Senegal che ha ricevuto il sostegno del governo degli Stati Uniti. In quell’occasione, Yellen terrà anche una tavola rotonda con le donne imprenditrici prima di partecipare a un pranzo con i leader aziendali della Camera di commercio Usa in Senegal. (segue) (Res)