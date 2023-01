I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: governo federale annuncia ripristino collegamenti stradali verso alcune città del Tigrè - In Etiopia sono stati ripristinati i servizi di trasporto e collegamento con le città tigrine di Axum, Shire, Adua e Alamata, pesantemente colpite dal conflitto recentemente concluse. Lo ha riferito il portavoce del governo Legesse Tulu, affermando che le attività di ripristino sono state concluse "in anticipo" rispetto al tempo previsto per il successo del processo di pace. Legesse ha affermato che il governo, insieme a partner internazionali, ha fornito e distribuito generi alimentari e generi alimentari e medicinali alle persone colpite dal conflitto nelle regioni di Amhara, Afar e Tigrè, e che i servizi di base nelle aree colpite sono in via di ripristino. (segue) (Res)