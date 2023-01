I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senegal: presunte molestie, leader di opposizione Sonko denuncia "complotto" contro di lui - Il leader di opposizione senegalese Ousmane Sonko ha denunciato "un complotto" contro di lui nel caso che lo vede accusato di presunte molestie ai danni di una ex dipendente di un salone di bellezza. Lo riferiscono i media locali, ricordando che l'Alto giudice del Senegal ha ordinato il deferimento del leader di opposizione ad un tribunale penale per il caso che lo vede sotto accusa. Lo hanno riferito ai media i legali di Sonko e quelli di Adji Sarr, l'ex dipendente del salone e presunta parte lesa. Adji Sarr ha presentato una denuncia nel febbraio 2021 “per ripetuti stupri e minacce di morte” ai danni di Sonko, leader del partito Pastef. Dichiarato candidato per la presidenza alle elezioni del 2024, Sonko ha da parte sua denunciato un “complotto politico” mentre Sarr considera il rinvio in tribunale "una grande vittoria", perché cosi “tutti potranno sviluppare pubblicamente le proprie argomentazioni”. Uno dei legali di Sonko parla di "decisione sorprendente e innaturale alla luce degli elementi che stabiliscono l'assenza di prove a carico" nei confronti del suo assistito. (segue) (Res)