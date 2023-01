© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Ucraina: in corso a Ramstein la riunione dei ministri della Difesa di 40 Paesi "volenterosi" incentrata sui nuovi aiuti militari da fornire a Kiev. Per l'Italia è presente il ministro Guido Crosetto. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 17.- Egitto-Italia: il ministro degli Esteri Tajani partirà domani alla volta del Cairo. La missione del responsabile della Farnesina è allo stesso tempo strategica e delicata e sarà incentrata sul rafforzamento delle relazioni in campo economico, soprattutto quelle nel settore energetico. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.- Vaticano-Islam: il lascito di papa Benedetto XVI nel dialogo tra cristiani e musulmani. Intervista al vicepresidente Comunità religiosa islamica italiana (Coreis) Comunità Religiosa Islamica. Lancio intorno alle ore 12.30.- Lombardia: cerimonia d’inaugurazione di Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023, in contemporanea dai teatri delle due città con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Lombardia: si svolge oggi l’assemblea di Confesercenti Lombardia: presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Attilio Fontana e candidato di centrosinistra e M5S alle elezioni regionali Pierfrancesco Majorino. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Regionali: punto della giornata sulla campagna elettorale per la presidenza del Lazio. Copertura presentazione liste Pd, FI e Civica Rocca e servizio di insieme. Lancio intorno alle 20.- Roma: i tre candidati alla presidenza della Regione Lazio si dicono favorevoli alla realizzazione degli stadi di As Roma ed Ss Lazio. Conclusa la conferenza dei servizi sull'impianto del club giallorosso a Pietralata emergono difficoltà sul sistema della mobilità. Sulla possibilità di una concessione dello stadio Flaminio ai biancocelesti, invece, ci sono ritardi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 19. (Res)