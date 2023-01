I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Libia: direttore Sonelgaz, avviati colloqui per realizzare rete elettrica tra due Paesi - La società algerina Sonelgaz ha tenuto colloqui con i funzionari della compagnia elettrica libica General Electricity of Libya Gecol, durante i quali è stato esaminato il progetto relativo alla costruzione di una rete elettrica diretta tra Algeria e Libia. Lo ha affermato il direttore della compagnia algerina, Mourad Adjal, in dichiarazioni alla stampa, aggiungendo che le due parti devono trovare fonti di finanziamento per portare avanti il piano e che il completamento del progetto richiede tempo. "Stiamo discutendo con la compagnia elettrica in Libia dell'esportazione di elettricità. Le quantità esportate non saranno ingenti nel caso in cui Sonelgaz le trasporti attraverso la Tunisia", ha spiegato Adjal. "Siamo pronti a fornire i nostri servizi alla parte libica in vari settori dell'energia, anche per quanto riguarda la manutenzione e il funzionamento di impianti e reti elettriche, la manutenzione di apparecchiature, la produzione di pezzi di ricambio e la formazione dei dipendenti", ha aggiunto. (segue) (Res)