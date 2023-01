I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauritania-Algeria: presidente Ghazouani riceve ministro Commercio Rezig, focus su cooperazione - Il presidente della Mauritania Mohamed Ould Cheikh al Ghazouani ha ricevuto ieri presso il palazzo presidenziale di Nouakchott, il ministro algerino del Commercio e della promozione delle esportazioni Kamel Razig. Lo ha riferito un comunicato del ministero algerino secondo cui il ministro del Commercio ha assicurato al presidente mauritano la piena disponibilità dell’Algeria "a stabilire solide relazioni commerciali e di investimento che incarnano le relazioni fraterne esistenti tra i due paesi". Rezig è arrivato con la sua delegazione di accompagnamento a Nouakchott, in Mauritania, per partecipare all'inaugurazione della mostra dei prodotti algerini nella capitale mauritana. Secondo l'agenzia di stampa algerina “Aps”, il commercio tra i due Paesi ha registrato un notevole aumento a partire dal 2016, al punto che l'Algeria è diventata il principale partner commerciale della Mauritania in Africa nel 2019. (segue) (Res)