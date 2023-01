I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: organizzazioni accolgono con favore risoluzione parlamento Ue su libertà di stampa - Le organizzazioni Amnesty International e Reporter senza frontiere hanno accolto con favore l'adozione da parte del Parlamento europeo di una risoluzione che condanna il "continuo deterioramento della libertà di stampa in Marocco", la quale, a detta delle Ong, pone fine al silenzio dell'Unione europea sul Paese nordafricano. In un comunicato ripreso dal portale di informazione “Ya biladi”, Reporter senza frontiere ha evidenziato che "dopo 25 anni di silenzio, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione di emergenza relativa al continuo deterioramento della libertà di stampa in Marocco, chiedendo il rilascio dei giornalisti detenuti, tra cui Omar Radi, vincitore del premio Reporter senza frontiere nel 2022". “La nostra organizzazione accoglie con favore questa storica decisione, ricordando di aver fatto più volte appello ai membri del Parlamento europeo affinché facessero luce su questa situazione", si legge nel comunicato. Un parere simile è stato espresso da Amnesty International, la quale ha anche parlato di vessazioni, intimidazioni e reclusioni a danno dei giornalisti. (segue) (Res)