- Tunisia: premier Bouden, l’Africa dovrà fare affidamento su sé stessa di fronte alle crisi - È giunto il momento per l'Africa di fare affidamento su sé stessa per affrontare le crisi come la povertà e il cambiamento climatico. Lo ha dichiarato la prima ministra della Tunisia Najla Bouden durante il Forum economico globale in corso a Davos, in Svizzera. Secondo Bouden, per raggiungere questo obiettivo è necessario lavorare su quattro priorità: investire nel potenziale umano; rafforzare la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici fruttando il potenziale del continente nel campo delle energie rinnovabili; promuovere l’interdipendenza tra i diversi Paesi africani con accordi di libero scambio; e sviluppare la cooperazione Sud-Sud e internazionale. (Res)