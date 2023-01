I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pil: Confcommercio, a gennaio riduzione dello 0,9 per cento - "In linea con un deterioramento mostrato dai principali indicatori nella parte finale dello scorso anno, a gennaio il Pil, secondo le nostre stime, dovrebbe registrare una riduzione dello 0,9 per cento congiunturale e una crescita dello 0,4 per cento nel confronto annuo, ponendo le premesse per un primo trimestre recessivo". E’ quanto emerge dalla Congiuntura di Confcommercio di gennaio. (segue) (Rin)