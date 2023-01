I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Spazio: Urso presiede riunione Comint, approvate due nuove nomine nel Cda dell'Asi - I temi relativi alla ricerca e all’industria aerospaziale italiana sono stati discussi nel corso della diciannovesima riunione, la prima del nuovo Governo, del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint), presieduta dal ministro del Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Con l’occasione, Urso ha riferito ai colleghi presenti gli esiti della conferenza ministeriale dell’agenzia spaziale europea (Esa) che si è svolta a Parigi nel novembre scorso, risultata un successo per i programmi scientifici e i ritorni industriali per il nostro Paese. Il Comint ha inoltre approvato due nuove nomine che ai sensi della legge vigente, integreranno il Cda dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Si tratta della professoressa Elda Turco Bulgherini, ordinario di diritto di navigazione dell’Università di Roma Tor Vergata, e del dottor Giuseppe Basini, astrofisico e fisico nucleare con esperienza di oltre trent’anni in organismi di ricerca italiani e internazionali. (segue) (Rin)