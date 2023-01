© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: la popolazione nazionale è calata dello 0,43 per cento nel 2022 - La popolazione totale del Giappone si è ridotta dello 0,43 per cento nel 2022, un calo di ben 538 mila persone. E' quanto emerge dalle stime ufficiali pubblicate oggi dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni, che evidenziano ancora una volta la gravità della crisi demografica affrontata dalla terza potenza mondiale. Secondo le stime, il primo gennaio scorso il Giappone contava 124,77 milioni di abitanti, contro i 125,308 milioni di inizio 2022. Ben il 29 per cento della popolazione totale - 36,21 milioni - è composta da anziani di 65 o più anni d'età. Il primo ministro Fumio Kishida ha anticipato di voler combattere la denatalità con nuove misure di incentivo delle nascite e sostegno alle famiglie, che potrebbero essere presentate alla dieta già la scorsa settimana. (segue) (Res)