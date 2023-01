© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Assemblea popolare suprema approva nuovo bilancio della Difesa - L'Assemblea popolare suprema della Corea del Nord ha approvato il nuovo bilancio della Difesa per il 2023, che mantiene un livello di spesa elevato nonostante le difficoltà economiche scontate dal Paese. Lo hanno riferito i media di Stato nordcoreani al termine della sessione di due giorni dell'Assemblea popolare che si è tenuto questa settimana. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), il bilancio della Difesa aumenterà quest'anno dell'1,7 per cento. L'agenzia non fornisce però indicazioni quantitative specifiche. (segue) (Res)