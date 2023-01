© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: presidenza, nuovo governo potrebbe insediarsi poco dopo il 29 gennaio - La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, intraprenderà i preparativi per il rimpasto di governo durante le festività del Capodanno lunare, e il nuovo esecutivo potrebbe insediarsi poco dopo il 29 gennaio. Lo ha dichiarato ieri il portavoce presidenziale, Xavier Chang, poco dopo le dimissioni del primo ministro, Su Tseng-chang, e dei ministri del suo governo. "Il nuovo gabinetto sarà istituito nel più breve tempo possibile dopo il Capodanno lunare, in modo che gli affari di Stato possano essere curati con regolarità”, ha confermato Tsai in un post su Facebook, in cui ha elogiato l'impegno di Su e la forza di volontà dimostrata durante il suo mandato da premier. (segue) (Res)