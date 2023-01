I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador-India: sottosegretaria Esteri Lekhi ricevuta da presidente Bukele - La sottosegretaria agli Esteri e alla Cultura dell’India, Meenakashi Lekhi, in visita nel Salvador, è stata ricevuta ieri dal presidente salvadoregno, Nayib Bukele, con cui ha discusso della cooperazione a tutto campo tra i rispettivi Paesi. La rappresentante di Nuova Delhi, come lei stessa riferisce su Twitter, ha poi incontrato una delegazione di connazionali e imprenditori. El Salvador è la terza tappa (17-19 gennaio) di un viaggio ufficiale in America Latina iniziato il 13 gennaio a Cuba e che si concluderà oggi in Bolivia, dove – secondo quanto annunciato dal ministero degli Esteri indiano – sono in programma incontri col presidente boliviano, Luis Arce Catacora, e coi ministri degli Esteri e degli Idrocarburi e delle energie. (segue) (Res)