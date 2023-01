I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro riceve Zapatero a Caracas per discutere avvio colloqui con opposizione - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha ricevuto oggi a Caracas l'ex presidente spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, per discutere del sostegno del Venezuela al dialogo tra il governo colombiano e l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) e dell'avvio di colloqui con l'opposizione. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", durante l'incontro, Maduro ha ribadito la volontà di proseguire i colloqui tra il suo governo e l'opposizione con l'obiettivo di avere "un dialogo franco e aperto come unico modo per garantire la pace nazionale". Da parte sua, l'ex leader socialista ha invece espresso la speranza che i colloqui producano "risultati positivi", sottolineando che la democrazia "è un dialogo continuo" ed ha espresso il suo sostegno alla partecipazione del Venezuela alle trattative tra il governo colombiano e l'Eln. A questo proposito, Zapatero ritiene che ottenere la rinuncia alla violenza da parte del gruppo guerrigliero è "un grande obiettivo che andrà a beneficio dei cittadini sia della Colombia che del Venezuela", soprattutto lungo la frontiera comune. (segue) (Res)