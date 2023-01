I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: presidente Boluarte accusa manifestanti di essere finanziati, "governo più unito che mai" - La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha accusato i manifestanti che chiedono le dimissioni del suo governo di essere “finanziati” e ha ribadito che non lascerà il suo incarico. “Chi finanzia chi manifesta?", ha detto il capo dello stato in un discorso pronunciato ieri, nel giorno in cui migliaia di manifestanti sono confluiti da varie regioni del Perù nella capitale Lima. La presidente si è quindi congratulata con il lavoro della Polizia nazionale e ha affermato che tutti gli atti di violenza registrati ieri sia a Lima che in altre regioni saranno oggetto di indagine. "La nostra direzione nazionale dell'Intelligence sta agendo con la corrispondente fermezza”, ha detto, puntando il dito contro le “persone che stanno generando atti di violenza, distruggendo proprietà private e statali”. Boluarte ha inoltre definito false le voci che circolano sui social sulle sue presunte dimissioni. In questo senso, ha escluso che le proteste possano rompere l'ordine democratico: "Il governo è fermo e il suo gabinetto è più unito che mai”, ha dichiarato. (Res)