Libia: compagnia petrolifera Sirte ripristina produzione in pozzo da capacità 1.700 barili al giorno

- Il dipartimento operativo della Sirte Oil Company, società libica controllata dalla compagnia petrolifera statale National Oil Corportion (Noc), ha riportato in produzione il pozzo T5-13, dalla capacità produttiva di 1.700 barili al giorno. Lo ha riferito la Noc in un comunicato diffuso sulla propria pagina Facebook, in cui ha aggiunto che la società ha anche collegato il pozzo n. S2-6 al giacimento Al Hutaiba in produzione, chiuso dal 2014, e i pozzi C337 e 335, con una capacità produttiva di 750 barili al giorno.(Lit)