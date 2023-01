Ucraina: Dombrovskis, la guerra deve finire con la vittoria di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre che l'Europa contribuisca a far finire la guerra e che questa si concluda con la vittoria dell'Ucraina. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, intervenuto in un dibattito al Forum economico mondiale di Davos. Il vicepresidente dell'esecutivo Ue ha posto il problema di come il Cremlino si debba impegnare nel contesto postbellico, "perché è anche dovere della Russia, in quanto aggressore, pagare le riparazioni all'Ucraina". "In un contesto postbellico, ci sono molte domande a cui rispondere. C'è una riflessione in corso, nella Russia stessa, sulle sue politiche aggressive imperialiste, o hanno intenzione di mantenere questa rotta e di sentirsi solo militarmente sconfitti, tramando nuove politiche di aggressione?", si è chiesto Dombrovskis. "Queste sono domande a cui la Russia stessa può rispondere, non domande a cui possiamo rispondere noi al posto della Russia", ha concluso. (Beb)