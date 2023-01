Pakistan: Bhutto Zardari conclude oggi visita a Davos, numerosi incontri a margine Wef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, ha partecipato a diversi eventi del Forum economico mondiale (Wef) di Davos, in Svizzera, che si conclude oggi, a margine del quale ha avuto anche numerosi colloqui bilaterali. Lo riferisce il ministero degli Esteri pachistano, in una comunicazione del portavoce. Bhutto Zardari ha preso parte, tra l’altro, a una tavola rotonda sul ruolo delle imprese in tempo di guerra (“We come in Peace: The Role of Business in Times of War”) e a un dibattito organizzato da Google. Il ministro ha avuto modo di illustrare la prospettiva di Islamabad su una serie di questioni regionali e internazionali, in particolare sul cambiamento climatico, la sicurezza energetica e alimentare, il rallentamento dell’attività economica e la vulnerabilità sociale legata all’inflazione. (segue) (Inn)