Germania: ministro Difesa, abbastanza sicuro di decisione su carri armati a Ucraina a breve

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si è detto “abbastanza sicuro” che una decisione sulla fornitura di carri armati Leopard all'Ucraina verrà assunta a breve. Tuttavia, “non posso dire come sarà”, ha aggiunto Pistorius durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) si è espresso alla vigilia dell'incontro del Gruppo di contatto per l'Ucraina, in corso presso la base della Nato di Ramstein. Inoltre, Pistorius ha affermato di “non essere a conoscenza” di un collegamento tra la fornitura all'Ucraina dei Leopard da parte della Germania e quella dei carri armati M1 Abrams da parte degli Stati Uniti. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe questa la condizione posta dal cancelliere Olaf Scholz per inviare all'ex repubblica sovietica i corazzati prodotti dal gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). (Geb)