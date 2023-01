Cina: censori internet lanciano una campagna per rettificare “false informazioni” su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione cinese per il cyberspazio (Cac) ha intrapreso una campagna di un mese per rettificare la diffusione online di “false informazioni” relative alla situazione epidemiologica. È quanto si apprende in una dichiarazione pubblicata ieri dall’ente statale, che intende indagare “sulle invenzioni relative all’andamento del Covid-19 e alle politiche di prevenzione, su false ricette segrete per curare il virus e sulle esperienze dei pazienti”, allo scopo di evitare la diffusione di informazioni “fuorvianti” e prevenire il panico tra la popolazione. Negli ultimi due mesi, numerosi internauti hanno lamentato una forte carenza di farmaci per il trattamento del virus e il sovraffollamento degli ospedali, che sembra avere interessato anche i forni crematori di diverse città. (Cip)