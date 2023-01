Slovenia: attesa nuova riforma globale dell'assistenza sanitaria nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute sloveno, Danijel Besic Loredan, presenterà all'opinione pubblica un'analisi sullo stato dell'assistenza sanitaria che sarà la base per la riforma globale del sistema in vigore, prevista per il 2024. Lo ha riferito l'emittente "Rtv Slo", secondo cui il premier, Robert Golob, ha spiegato che i dati hanno evidenziato come la situazione della sanità in Slovenia sia "peggiore di quanto si pensi", e che la riforma sanitaria non può che essere globale e va affrontata "a partire dall'Istituto di assicurazione sanitaria della Slovenia (Zzzs)". "Ci siamo trovati di fronte a numeri che ci hanno davvero sorpreso. Da un lato abbiamo gli ospedali pubblici, che lo scorso anno hanno avuto una perdita complessiva di 170 milioni di euro, e dall'altro i centri medici e le farmacie, che hanno avuto un calo profitto di oltre 200 milioni", ha detto il premier. Secondo Golob, l'analisi ha fornito anche informazioni inaspettate come "il numero di pazienti senza un medico di famiglia, che supera i 100 mila da quasi 20 anni". La preparazione della riforma sanitaria sarà supervisionata da un gruppo di lavoro interministeriale per la sanità, che sarà coordinato direttamente dal primo ministro Golob, e sarà appoggiato da un nuovo consiglio strategico per la sanità. L'istituto di assicurazione sanitaria ha respinto con forza le accuse del governo sul "deflusso incontrollato di denaro, corruzione e occultamento di alcuni dati", sottolineando che opera in conformità con la legislazione vigente e che è "l'istituzione più controllata in Slovenia", che viene anche controllata ogni anno dalla Corte dei conti. "Anche nei rapporti della Commissione europea o dell'Ocse nessuno ha mai detto che il nocciolo del problema in Slovenia fosse il Zzzs", ha affermato il direttore generale Tatjana Mlakar. (Sts)