Libia: candidati alla presidenza presentano iniziativa per superare lo stallo politico

- Un totale di 49 candidati alle elezioni presidenziali in Libia hanno presentato un'iniziativa volta a superare l’attuale stallo politico nel Paese, denominata "Iniziativa per affrontare il blocco politico", che prevede l'assunzione temporanea del potere da parte del Consiglio supremo della magistratura, in qualità di istituzione che include rappresentanti legali provenienti da tutta la Libia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale "Lana" pubblicando la dichiarazione presentata dai candidati, i quali hanno messo in luce come la situazione politica attuale abbia provocato una perdita di fiducia da gran parte dei cittadini negli organi legislativi ed esecutivi, vista l’incapacità di questi di giungere a un accordo e rispondere alle aspirazioni di uno Stato stabile, democratico e prospero. I candidati hanno riferito di aver presentato l’iniziativa all'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, sperando di ricevere sostegno internazionale e nazionale. L'iniziativa prevede anche “la neutralizzazione di tutti gli organi esistenti, di tutti i leader della scena politica e la formazione di un governo ad interim in grado di emanare le disposizioni necessarie secondo un calendario specifico” con l’obiettivo di rilanciare il processo verso elezioni presidenziali e legislative entro un termine non superiore a nove mesi dalla prima riunione del Consiglio supremo della magistratura, organo che avrà un incarico provvisorio. (segue) (Lit)