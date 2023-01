Georgia: sparatoria a Sagarejo, ex militare uccide cinque persone e poi si toglie la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino georgiano ha ucciso cinque persone tra cui un agente di polizia nella città di Sagarejo, a est della capitale Tbilisi, dopo aver aperto il fuoco dal balcone di un edificio residenziale. Lo ha riferito il ministero dell'Interno georgiano, secondo cui l'uomo, successivamente, ha puntato la pistola contro sé stesso. Non è chiaro il motivo della sparatoria. "Altre squadre di polizia sono state mobilitate sulla scena dell'incidente, così come un'unità speciale del ministero dell'Interno. Al loro arrivo, la persona identificata come l'autore si sarebbe suicidata con un'arma da fuoco", ha riferito il ministero. I media georgiani hanno identificato il tiratore come un ex militare che aveva prestato servizio nel contingente inviato dal Paese caucasico in Afghanistan. (Rum)