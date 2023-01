Edilizia: Istat, produzione costruzioni in aumento dello 0,5 per cento a novembre, più 5,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre 2022 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dello 0,5 per cento rispetto ad ottobre 2022. Lo rende noto l'Istat. Nella media del trimestre settembre – novembre 2022 la produzione nelle costruzioni cresce del’1,4 per cento nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a novembre 2021) registra un incremento del 5,3 per cento, mentre l’indice grezzo aumenta del 5,2 per cento. Nella media dei primi undici mesi del 2022, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 12,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice grezzo cresce del 12,1 per cento. "Dopo il calo registrato a ottobre - osserva l'Istat - l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni torna a crescere a novembre 2022; positiva anche la dinamica trimestrale. In rallentamento la crescita tendenziale dell’indice corretto per gli effetti di calendario, che prosegue ininterrotta da quindici mesi".(Rin)