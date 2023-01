Libia: presidente Algeria, ottimista sullo svolgimento delle elezioni entro la fine del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha espresso ottimismo sul fatto che le elezioni in Libia si terranno in Libia entro la fine di quest'anno, affermando che la questione libica è tra i fascicoli per i quali Algeri sta "lottando" per trovare una soluzione. Tebboune ha affermato, durante un incontro dell’esecutivo con i governatori, svoltosi ieri, che sono stati profusi sforzi per risolvere la crisi, nella speranza che il 2023 sia l'anno della soluzione, anche alla luce dei recenti sforzi politici nel Paese. Il presidente algerino ha aggiunto che la Libia è tra le tre questioni principali per le quali l'Algeria sta cercando di trovare una soluzione. Le altre riguardano i Territori palestinesi e il fascicolo del Sahara occidentale.(Ala)