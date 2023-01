Ucraina: viceministro Esteri polacco su fornitura Leopard, pronti a “decisioni straordinarie”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stante la sua intenzione di inviare carri armati Leopard all’Ucraina, la Polonia è pronta ad assumere “decisioni straordinarie” qualora dovessero esserci forti resistenze. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri di Varsavia, Pawel Jablonski. Intervistato dall’emittente radiofonica “Rmf24”, il viceministro ha detto che “più rapidamente inviamo i carri armati all’Ucraina e più sicura sarà anche la Polonia”. Jablonski è stato interrogato a proposito dell’indecisione sull’invio dei Leopard, in particolare da parte della Germania, che li produce. “E’ un tema complesso ma penso che una delle ragioni principali sia quello che la Russia ha fatto in Germania per anni, come ha influenzato la sfera politica, industriale e imprenditoriale tedesca, l’opinione pubblica, come ha corrotto persone in tutti i campi possibili e usando i metodi più vari”, ha affermato Jablonski. Ci sono delle “simpatie” che sono state create “con denaro russo”, ha continuato. (Vap)