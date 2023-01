Milano: Polfer arresta 28 enne per furto di un pc su un treno in stazione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì scorso, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino algerino di 28 anni, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato. I poliziotti della Polizia Ferroviaria, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione Centrale, hanno notato l'uomo aggirarsi tra i viaggiatori con fare sospetto. L'uomo, si è recato al binario 12, ove era in partenza un treno alta velocità diretto a Venezia, si è seduto dietro un cittadino italiano e approfittando di qualche minuto di assenza si è impossessato del pc che la vittima custodiva all'interno della borsa, per poi nasconderlo all'interno del proprio zaino. Il 28enne, ha visto gli agenti e ha nascosto il pc sotto il sedile di un treno, per dirigersi rapidamente verso l'uscita della stazione. (Com)